Таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза из страны почти 64 тысяч долларов

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Гражданка Украины пыталась незаконно провезти 63 900 долларов. Женщина заявила, что не знала о процедуре декларирования валюты при пересечении границы.

Инцидент произошёл сегодня в Международном аэропорту Кишинёва, когда контроль проходили пассажиры рейса Кишинёв-Стамбул. 54-летняя женщина выбрала для прохождения таможенного контроля “зелёный” коридор, который предусматривает отсутствие объектов, требующих декларирования. Однако во время проверки в её багаже нашли 63 900 долларов.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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