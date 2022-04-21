Таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза из страны почти 64 тысяч долларов

Таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза из страны почти 64 тысяч долларов

Гражданка Украины пыталась незаконно провезти 63 900 долларов. Женщина заявила, что не знала о процедуре декларирования валюты при пересечении границы. 

Инцидент произошёл сегодня в Международном аэропорту Кишинёва, когда контроль проходили пассажиры рейса Кишинёв-Стамбул. 54-летняя женщина выбрала для прохождения таможенного контроля “зелёный” коридор, который предусматривает отсутствие объектов, требующих декларирования. Однако во время проверки в её багаже нашли 63 900 долларов.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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