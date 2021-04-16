Таможенники перехватили контрабанду на сумму более 700 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Таможенной службы остановили для проверки грузовик DAF. Как выяснилось, 46-летний водитель перевозил товары, не указанные в прилагаемых документах.

Транспортное средство тщательно проверили: в товарном отсеке таможенники обнаружили одежду, обувь и текстиль из Турции. По факту контрабанды было начато расследование. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

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