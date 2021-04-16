Таможенники перехватили контрабанду на сумму более 700 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

Таможенники перехватили контрабанду на сумму более 700 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Таможенной службы остановили для проверки грузовик DAF. Как выяснилось, 46-летний водитель перевозил товары, не указанные в прилагаемых документах.

Транспортное средство тщательно проверили: в товарном отсеке таможенники обнаружили одежду, обувь и текстиль из Турции. По факту контрабанды было начато расследование. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

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