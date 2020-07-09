Таможенники обнаружили контрафактные сигареты на миллион леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники мобильных групп Таможенной службы обнаружили две партии сигарет без документов о происхождении. Часть продукции была ввезена в страну контрабандой. В общей сложности таможенники изъяли 1 083 000 сигарет различных марок.

В первом случае прошли обыски в доме 32-летнего жителя Бричанского района. В результате было изъято 438 000 сигарет без акцизных марок и с видимыми признаками подделки. Сигареты были ввезены в страну через молдо-украинскую границу, в обход таможенных постов.

Второй инцидент был зарегистрирован близ коммуны Гратиешты. В полуприцепе грузовика были обнаружены 645 000 сигарет без акцизных марок и документов о происхождении. По предварительной информации, табачные изделия должны были попасть в Евросоюз.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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