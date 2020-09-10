Пресечена попытка контрабанды: десятки тысяч сигарет нашли в тайнике грузовика (ФОТО)

Пресечена попытка контрабанды: десятки тысяч сигарет нашли в тайнике грузовика (ФОТО)

Более 30 000 сигарет и системы нагревания табака обнаружили и изъяли на КПП “Джурджулешты”. Товар был спрятан в боковых стенках грузовика, следовавшего транзитом из Российской Федерации в Болгарию.

Водитель заявил при проверке, что ему нечего декларировать, однако при сканировании транспортного средства таможенники заметили подозрительные предметы в боковых стенках авто. В итоге из тайника извлекли 30 000 сигарет и 30 систем нагревания табака.

Контрабандный товар был конфискован. Расследование случившегося продолжается.

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