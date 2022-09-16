Таможенники нашли в пассажирском автобусе тайник с контрабандой

Таможенники нашли в пассажирском автобусе тайник с контрабандой

Нарушение было зарегистрировано накануне на КПП “Леушень”. В пассажирском автобусе было найдено 1200 пачек сигарет. 

По данным Таможенной службы, к контрольной линии на проверку подъехал автобус SCANIA, который совершал нерегулярный рейс “Молдова – Бельгия”.  В салоне находились 38 пассажиров и два водителя – граждане Румынии в возрасте 39 и 46 лет. Во время тщательной проверки транспортного средства был обнаружен тайник, в котором находилось 1200 пачек сигарет с акцизами РМ. 

Контрабанда должна была попасть на черный рынок ЕС. Сигареты были изъяты, а автобус конфискован до выяснения обстоятельств.

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