Спрятали в потолке автомобиля: таможенники нашли тысячи пачек сигарет

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Сотрудники таможенных постов “Леушены” и “Албица” проверили микроавтобус “Мерседес”, который буксировал два прицепа. Водитель сообщил, что не перевозит товары, подлежащие декларированию.

Однако в результате более тщательной проверки в потолке прицепа было обнаружено потайное место, в котором были спрятаны табачные изделия. В результате из тайника извлекли 5880 пачек сигарет.

Товар и прицеп были конфискованы, расследование продолжается.

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