Таможенники нашли тайник с контрабандными сигаретами в автобусе (ФОТО, ВИДЕО)

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Группа лиц оборудовала тайник в автобусе для контрабандных сигарет. Таким образом товар пытались незаметно провезти через таможню.

Во время проверки транспортного средства, следовавшего в ЕС, сотрудники таможни обнаружили 1 500 пачек сигарет с акцизными марками РМ, пишет tv8.md.

Правоохранители проводят расследование с целью установления всех обстоятельств и определения круга причастных лиц.

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