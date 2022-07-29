Таможенники нашли контрабандные сигареты в машине молдаванина

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Сотрудники Пограничной полиции сектора “Брэила-Яссы” остановили для проверки автомобиль. За рулём находился мужчина с гражданством Румынии и Молдовы.

В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили спрятанные под задним сиденьем 365 пачек сигарет без акцизных марок. Позже были проведены обыски в доме мужчины, где обнаружили ещё около 1000 сигарет и 20 литров дизельного топлива.

Контрабанда была изъята, следственные действия продолжаются, пишет echipa.md.

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