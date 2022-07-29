Таможенники нашли контрабандные сигареты в машине молдаванина

Таможенники нашли контрабандные сигареты в машине молдаванина

Сотрудники Пограничной полиции сектора “Брэила-Яссы” остановили для проверки автомобиль. За рулём находился мужчина с гражданством Румынии и Молдовы.

В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили спрятанные под задним сиденьем 365 пачек сигарет без акцизных марок. Позже были проведены обыски в доме мужчины, где обнаружили ещё около 1000 сигарет и 20 литров дизельного топлива.

Контрабанда была изъята, следственные действия продолжаются, пишет echipa.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md