Таможенники нашли десятки тысяч сигарет в днище машины (ВИДЕО)

Таможенники нашли десятки тысяч сигарет в днище машины (ВИДЕО)

Сотрудники Таможенной службы изъяли более 55 тысяч сигарет. Табачные изделия были спрятаны в тайниках в полу и в багажнике автомобиля Citroen.

Инцидент зарегистрировали на таможенном посту “Леушены”, пишет deschide.md. При сканировании транспортного средства правоохранители заметили подозрительные предметы в задней части автомобиля. В итоге из авто извлекли 55 960 сигарет “Marlboro” с акцизными марками РМ.

Сигареты и транспортное средство были конфискованы. Обстоятельства инцидента выясняются.

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