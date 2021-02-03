Таможенники нашли десятки тысяч сигарет в днище машины (ВИДЕО)

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Сотрудники Таможенной службы изъяли более 55 тысяч сигарет. Табачные изделия были спрятаны в тайниках в полу и в багажнике автомобиля Citroen.

Инцидент зарегистрировали на таможенном посту “Леушены”, пишет deschide.md. При сканировании транспортного средства правоохранители заметили подозрительные предметы в задней части автомобиля. В итоге из авто извлекли 55 960 сигарет “Marlboro” с акцизными марками РМ.

Сигареты и транспортное средство были конфискованы. Обстоятельства инцидента выясняются.

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