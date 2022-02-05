Таможенники конфисковали два чемодана, набитых сигаретами (ФОТО)

Таможенники конфисковали два чемодана, набитых сигаретами (ФОТО)

На КПП “Леушены” пресекли попытку вывоза из страны 2400 пачек незадекларированных сигарет. Табачные изделия были спрятаны в чемоданах.

При выезде из страны остановили пассажирский автобус, следовавший во Францию. В ходе проверки таможенники обнаружили 2400 пачек сигарет различных марок, спрятанных в чемоданах. Водитель заявил, что посылку его попросили доставить в страну назначения.

Сигареты были изъяты, все обстоятельства выясняются.

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