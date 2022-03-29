Таможенная служба запустила онлайн-инструмент для облегчения торговли

Таможенная служба запустила онлайн-инструмент для облегчения торговли

Новшество позволяет идентифицировать информацию, касающуюся торговых соглашений, таможенных пошлин, применяемых в зависимости от конечного пункта назначения, правил происхождения, специфичных для каждого продукции, а также информацию о сертификатах происхождения.

Система онлайн-поиска была запущена Всемирной таможенной организацией (WCO) совместно с Международным торговым центром (ITC). Таким образом, экономические операторы, участвующие в международной торговле, имеют возможность использовать этот инструмент для ознакомления с информацией о правилах происхождения, цене и конкурентоспособности производимой продукции, а также влиять на решения компаний об инвестициях и определении поставщиков сырья, передает moldpres.md.

Правила происхождения используются для определения страны происхождения товаров. В зависимости от этого к их ввозу может применяться преференциальный тарифный режим, заключающийся в освобождении или снижении таможенной пошлины.

Онлайн-инструмент является бесплатным и доступен по следующей ссылке: www.findrulesoforigin.org.

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