Таможенная служба сообщила о поступлениях в бюджет за неделю

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С 21 по 27 марта поступления Таможенной службы в госбюджет составили около 676,9 млн леев, что на 23,7% больше запланированной суммы.

По данным пресс-службы ведомства, на прошлой неделе пересекшие границу граждане задекларировали товары, уплатив сборы в 12,8 млн леев (1,9% от общей суммы, собранной за отчётный период). Также были оформлены 10 264 таможенные декларации. Самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны” (64 309 и 39 382 пересечения).

За отчётный период было выявлено 63 нарушения таможенного законодательства, наложены штрафы на сумму свыше 223 тыс. леев. Чаще всего нарушения касались превышения срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

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