Таможенная служба сообщила о недельных поступлениях в бюджет

Таможенная служба сообщила о недельных поступлениях в бюджет

С 11 по 17 апреля поступления Таможенной службы в госбюджет составили около 627 млн леев, что на 12% больше запланированной суммы.

По данным пресс-службы ведомства, пересёкшие границу граждане задекларировали товары, уплатив сборы свыше 17,8 млн леев (2,8% от общей суммы, собранной за отчётный период). Самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны” (20 821 и 15 295 пересечений соответственно).

Было выявлено 91 нарушение таможенного законодательства, наложены штрафы на сумму свыше 344 тыс. леев. Чаще всего нарушения касались превышения срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

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