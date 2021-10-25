Таможенная служба собрала на прошлой неделе более 628 млн леев

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С 18 по 24 октября поступления Таможенной службы в госбюджет составили более 628,3 млн леев. Это на 23,5% больше установленной нормы.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, за прошедшую неделю было оформлено 13 089 таможенных деклараций, поток транспортных единиц составил 61 920. Самыми загруженными таможенными постами стали “Леушены” и “Скуляны”, пишет moldpres.md.

В отчётный период было выявлено 201 нарушение таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 201 тысячи леев. Наиболее частые нарушения связаны с превышением срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

За неделю сотрудники информационной линии Таможенной службы обработали 553 запроса.

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