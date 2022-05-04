Таможенная служба рекомендует перевозчикам использовать электронную систему предварительного декларирования

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Таможенная служба рекомендует перевозчикам грузов с применением книжки TIR использовать систему электронного предварительного декларирования TIR-EPD (TIR Electronic PRE-Declaration). Предложение прозвучало в связи с увеличением потока грузовых автомобилей на молдавско-румынской границе как на выезде, так и на въезде в страну.

С помощью TIR-EPD таможенные органы могут быстрее заполнить необходимую информацию в электронном формате, что облегчит анализ рисков до прибытия и делает пересечение границ проще, безопаснее и быстрее. При этом перевозчики, входящие в систему электронного предварительного декларирования TIR-EPD, пользуются преимуществами приоритетного режима пересечения границы, подвергаясь сокращенному количеству проверок и формальностей, передает moldpres.md.

TIR-EPD — это приложение, которое позволяет обладателям книжек TIR отправлять бесплатные электронные предварительные декларации в таможенные органы разных стран для транзита (маршрут, транспортный документ (CMR), коммерческий счет-фактура (INVOICE), тип товара, количество перевозимых грузов, регистрационный номер транспортного средства, имя и фамилия водителя).

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