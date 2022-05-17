Таможенная служба разъяснила правила ввоза в Молдову иностранной валюты

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В последнее время в Молдове участились случаи незаконного ввоза или вывоза валюты. В связи с этим Таможенная служба напоминает о правилах и обязанностях, которые необходимо соблюдать при пересечении границы.

Так, согласно действующему законодательству, физические лица имеют право вывозить наличную национальную валюту, а также наличную иностранную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте в общей сумме более 10 000 евро (или их эквивалент), но не превышающей 50 000 евро (или их эквивалент) на одного человека/поездку.

Таким образом, физические лица (резиденты и нерезиденты) обязаны письменно декларировать валютные ценности таможенным органам Республики Молдова в следующих случаях:

– при ввозе/вывозе из Республики Молдова наличных денег в национальной валюте, а также наличных денег и дорожных чеков в иностранной валюте, если их общая сумма превышает 10 000 евро (или их эквивалент) на человека/поездку;

– при ввозе/вывозе из Республики Молдова ценных бумаг и платежных инструментов (кроме дорожных чеков в иностранной валюте), если их общая сумма превышает 10 000 евро (или их эквивалент) на человека/поездку.

Примечательно, что для суммы, превышающей 10 000 евро, владелец будет обязан представить в таможенный орган один из следующих подтверждающих документов: 1. таможенные документы, подтверждающие внесение денежных средств в Республику Молдова; и/или 2. разрешения на вывод средств из Республики Молдова, выданные лицензированными банками; и/или 3. разрешения на вывод средств из Республики Молдова, выданные Национальным банком Молдовы.

В то же время физические лица (резиденты и нерезиденты) имеют право письменно декларировать валютные ценности в таможенные органы Республики Молдова при ввозе/вывозе из Республики Молдова наличной национальной валюты, наличных и дорожных чеки в иностранной валюте, ценные бумаги и платежные инструменты (кроме дорожных чеков в иностранной валюте), если их общая сумма не превышает 10 000 евро (или их эквивалент) на человека/поездку.

Таможенная служба также сообщает, что не допускается ввоз/вывоз из Республики Молдова наличной национальной валюты, а также наличной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте в несопровождаемом физическим лицом багаже.

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