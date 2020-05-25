Таможенная служба опубликовала список открытых КПП на границе с Украиной и Румынией

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В целях предотвращения распространения пандемии COVID-19, а также в ответ на решения властей соседних стран, начиная с 14 марта и до настоящего времени деятельность многих пунктов пересечения границы с Румынией и Украиной была приостановлена.

Они остаются закрытыми на неопределенный период. Власти Молдовы будут официально уведомлены руководством соседних стран о дате отмены ограничений движения и возобновления деятельности пропускных пунктов. Сотрудники Таможенной службы следят за ситуацией и ведут постоянный диалог с коллегами в Румынии и Украине.

Напомним, что на данный момент в обычном режиме продолжают работать только 13 КПП.

На границе с Румынией:

КПП “Леушень – Албица” (автомобильный/международный);

КПП “Скулень – Скулень” (автомобильный/международный);

КПП “Унгень – Яссы” (железнодорожный/международный);

КПП “Джурджулешть – Галац” (международный/автомобильный);

КПП “Джурджулешть – Галац” (железнодорожный/международный);

КПП “Джурджулешть” (паромный, автомобильный, железнодорожный/международный).

На границе с Украиной:

КПП “Атаки – Могилёв-Подольск” (автомобильный/международный);

КПП “Вэлчинец – Могилев-Подольск” (ж/д/международный);

КПП “Окница – Сокиряны” (железнодорожный/международный);

КПП “Джурджулешть – Рени” (автомобильный/международный);

КПП “Джурджулешты – Рени” (железнодорожный/международный);

КПП “Етулия – Фрикацей” (железнодорожный/международный);

КПП “Тудора – Староказачье” (автомобильный/международный).

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