Таможенная служба опубликовала список открытых КПП на границе с Украиной и Румынией

В целях предотвращения распространения пандемии COVID-19, а также в ответ на решения властей соседних стран, начиная с 14 марта и до настоящего времени деятельность многих пунктов пересечения границы с Румынией и Украиной была приостановлена.
Они остаются закрытыми на неопределенный период. Власти Молдовы будут официально уведомлены руководством соседних стран о дате отмены ограничений движения и возобновления деятельности пропускных пунктов. Сотрудники Таможенной службы следят за ситуацией и ведут постоянный диалог с коллегами в Румынии и Украине.
Напомним, что на данный момент в обычном режиме продолжают работать только 13 КПП.
На границе с Румынией:
- КПП “Леушень – Албица” (автомобильный/международный);
- КПП “Скулень – Скулень” (автомобильный/международный);
- КПП “Унгень – Яссы” (железнодорожный/международный);
- КПП “Джурджулешть – Галац” (международный/автомобильный);
- КПП “Джурджулешть – Галац” (железнодорожный/международный);
- КПП “Джурджулешть” (паромный, автомобильный, железнодорожный/международный).
На границе с Украиной:
- КПП “Атаки – Могилёв-Подольск” (автомобильный/международный);
- КПП “Вэлчинец – Могилев-Подольск” (ж/д/международный);
- КПП “Окница – Сокиряны” (железнодорожный/международный);
- КПП “Джурджулешть – Рени” (автомобильный/международный);
- КПП “Джурджулешты – Рени” (железнодорожный/международный);
- КПП “Етулия – Фрикацей” (железнодорожный/международный);
- КПП “Тудора – Староказачье” (автомобильный/международный).
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Добрый день . А кто знает Украина на свою територию пускает ?