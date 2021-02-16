Таможенная служба обращает внимание на новые правила ввоза автомобилей с иностранными номерами

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Таможенная служба предупреждает физических лиц-резидентов и нерезидентов, завозящих в страну транспортные средства, об обязанности соблюдать правовые нормы.

Так, с 1 января 2021 года продажа заявленного в иске транспортного средства, его дарение, наследование, предложение в аренду/субаренду, предоставление в кредит, залог или предоставление в пользование другому лицу запрещены, сообщает moldpres.md. Эти действия могут производиться на территории Молдовы только с согласия таможенного органа после уплаты ввозных пошлин.

В соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях РМ, “несоблюдение условий таможенного режима временного ввоза транспортных средств, объявленное действием, влечёт наложение штрафа от 60 до 90 условных единиц, с обязанностью вывезти транспортные средства с территории Республики Молдова”. Если транспортное средство не было вывезено в установленный законом срок, и оно больше не существует (было уничтожено или продано по частям, факт подтверждён подтверждающими документами или декларацией под собственную ответственность) таможенный орган будет взимать ввозные пошлины в соответствии с Законом о ввозе и вывозе товаров с территории РМ физическими лицами.

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