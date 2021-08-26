Таможенная служба будет работать в обычном режиме в период мини-каникул

Таможенная служба будет работать в обычном режиме в период мини-каникул

В период с 27 по 31 августа Таможенная служба будет работать в обычном режиме, несмотря на то, что для всех государственных служащих эти дни были объявлены выходными. 

Более того, по данным пресс-службы ведомства, был принят ряд мер по оптимизации движения в наиболее загруженных пунктах пересечения границы, чтобы быстрее справляться с пассажиропотоком.

– Меры по оптимизации движения необходимы в связи с ожидаемым наплывом путешественников, которые планируют провести мини-каникулы за границей. Они предусматривают увеличение числа сотрудников, проводящих контроль, а также спецтехники. Кроме того, в мини-каникулы будут использоваться все коридоры на въезд и выезд из страны, – говорится в сообщении ведомства. 

Для получения дополнительной информации можно позвонить в центральную диспетчерскую по телефону: +373 22 78 88 88.

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