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Павел Дуганов – о его величестве случае, любимой профессии и об изданной книге

В канун новогодних и рождественских праздников встретиться на страницах газеты «АиФ в Молдове» с нашим удивительным земляком, лучшим тамадой мира Павлом Дугановым, – это как найти под ёлкой чудесный подарок.

ДОСЬЕ

Павел Дуганов родился 6 декабря 1962 г. в городе Комрате МССР в семье военнослужащего. В 1985 г. окончил КГУ им. Ленина, в 1988 г. – Ленинградский финансово-экономический институт (заочно). 1985 – 1990 гг. – преподавательская деятельность. 1990 – 1998 гг. – первый вице-президент банка лёгкой промышленности РМ «МОЛДЛЕГПРОМБАНК-ЭОЛИС». С 2000 г. по настоящее время – фрилансер. За личное мужество Указом президента РФ от 09.05.1997 г. награждён медалью маршала Жукова. В сентябре 2010 г. на международном конкурсе в Стокгольме (Швеция) получил титул «Лучший тамада мира». В 2020 г. указом президента РМ награждён Орденом Почёта.

Стокгольмские звёзды сошлись

– Павел Александрович, мы встретились в канун Нового года, поэтому не могу не спросить, как вы относитесь к этому празднику? Будет ли в нынешней обстановке у вас возможность традиционно преобразиться в Деда Мороза, чтобы посетить в этом качестве родственников и друзей?

– Новый год люблю с детства. Этот праздник всегда ассоциировался у меня с волшебством и тайной. Когда стал постарше, появилась возможность всю новогоднюю ночь проводить в кругу школьных друзей. Было здорово! В этом году, скорее всего, с новогодним вояжем воздержусь по понятным причинам. Время сейчас такое.

– Как известно, деньги любят тишину. В этом тихом мире финансиста вы провели всю свою молодость. И вдруг! О вас уже можно вскрикнуть переиначенным Вознесенским: громовый Дуганов, а где ваш несыгранный Гамлет?! Из уютного кабинета преуспевающего банкира с его калькуляторами и хрустящими банкнотами шагнуть в бушующий, прекрасный мир огней и музыки, мир торжеств свадебных и других и покорить его не только в своей стране, но и на других континентах… Как это всё произошло? Кстати, на некоторых банкетах вы перевоплощались в костюмированных персонажей. Кто это были?

– Нашей жизнью правит его величество случай. Так же произошло и со мной. Один звонок из Швеции от моих родственников круто изменил мою жизнь. Я всегда любил творить, импровизировать и приносить людям радость, но никогда не думал, что это станет моей профессией. Видимо, так сошлись стокгольмские звёзды, что среди нескольких очень сильных конкурентов именно я получил титул «Лучший тамада мира». За эти годы перевоплощался во многих персонажей, но самое главное – это оставаться самим собой. «Быть или не быть – вот в чём вопрос. Достойно ль смиряться под ударами судьбы, иль надо оказать сопротивление?» Кстати, Гамлета это тоже касается…

Часто у артиста видят лишь сторону, освещённую прожекторами и софитами. Но есть и другая – это сторона его души, где он волнуется, переживает, когда подступает отчаяние и безысходность, когда опускаются руки, потому что ты не можешь помочь всем, кто в этом нуждается.

Сегодня – в Африке, а завтра – за Полярным кругом

– Можно ли вас считать своеобразным послом русского языка? Благодаря званию лучшего тамады мира вы за прошедшее десятилетие после получения его в Стокгольме проявили свой выдающийся талант везде, кроме Австралии и Антарктиды. Как играют русские свадьбы в Африке, например?

– Русский язык – мой родной, и я считаю, что владею им достаточно виртуозно, чтобы импровизировать на нём и вызывать у людей восторг. Именно на нём я проводил знаковые события для людей в других странах, коими были президенты, премьер-министры, чиновники высокого ранга, послы, дипломаты, олигархи. Честно признаюсь, никогда не думал, что люди, которых я видел по телевизору или в голливудском кино, станут моими знакомыми и будут мне аплодировать. Как видите, иногда рождественская сказка становится реальностью. Что касается мероприятий на африканском континенте, то понятно, что я веду их у русскоязычной аудитории, причём из разряда среднего класса. События происходят в отелях на побережье. Это экзотично и красочно. Обычно молодожёны или именинники отмечают там медовый месяц или повторный праздник для небольшого круга гостей.

– Недавно вы вели торжества по случаю Дней молдавской культуры в российском городе Нефтеюганске вместе с нашим земляком и коллегой Александром Олешко. Как прошёл праздник? Как относятся сейчас в России к молдаванам?

– Да, мы были с Александром Олешко в Сибири. Я был ведущим мероприятия, а наш знаменитый земляк – почётным гостем. Отношения к молдаванам и к Молдавии в России всегда было, есть и будет хорошее – как бы некоторым персонажам не хотелось его испортить. В Сургуте, например, один из лучших ресторанов города – молдавский. В самом престижном ночном клубе слышится молдавская музыка. Снегопады жителям Сургута не страшны, так как в этом городе есть современный парк снегоуборочной техники, которым руководит дружный дуэт молдаванина и гагауза. Кстати, молдавскую диаспору возглавляет прекрасная семейная пара – Тудор и Татьяна Чорап, по приглашению которых мы и посетили фестиваль дружбы. Организация была на самом высоком уровне. Особо хотелось бы отметить душевность приёма. Чета Чорап лично встречала каждого гостя, а нас прибыло много из разных мест и на разных рейсах. Но каждому из участников вместе с теплотой души были преподнесены молдавские вино и угощения. Все были в восторге.

– Из тысячи свадеб, которые вам довелось провести на своём веку, по вашим словам, вам более всего нравятся гагаузские. Почему?

– Мне нравятся все свадебные торжества. Гагаузские отличаются тем, что там практически все умеют танцевать, и это выглядит красиво. А о гагаузском гостеприимстве ходят легенды. Да и сам я рождён в Комрате.

– В соцсетях есть много фотографий вас со звёздами шоу-бизнеса. Это только фото или с кем-то из них вас связывает творческий союз?

– Со многими из них меня связывает дружба. Скоро появятся и творческие союзы. Пусть это будет сюрпризом.

Удар по оптимизму

– Недавно вы переболели ковидом. Что скажете об этом коварном вирусе? Лишает ли пандемия вас, человека радостной профессии, присущего ей оптимизма?

– Из-за этой болезни я потерял много добрых друзей и знакомых. И это самое страшное, что могло случиться. Да, самый неприятный удар эта болезнь нанесла по людям профессии, связанной с праздниками. Государство, как всегда, осталось в стороне. Мало того, достоверно знаю факты, когда чиновники нагрели руки на этой страшной беде. Удивляет, как нелюди могут наживаться на детях, стариках, инвалидах? Многие мои коллеги в этот тяжёлый период остались без работы, но самым незащищённым из них я старался помочь финансово. Моя жена, несмотря на сложные времена, полностью поддержала меня в этом, за что я ей безмерно благодарен.

Дух захватывает

– «Время жизни измеряется не количеством вдохов, а количеством моментов, от которых захватывает дух!» – это главный девиз Павла Дуганова. Сейчас у многих захватывает дух от вашей книги «СТЭП: стихи, тосты, эссе, притчи от Дуганова». Как видим, это аббревиатура, но вдруг это английское слово «шаг» – ваш шаг в будущее, столь же светлое и яркое, как настоящее. Или это наименование бравурной чечётки, которая, возможно, проявит себя в вашем праздничном послании нашей газете?

– Да, это мой девиз, и я стараюсь ему соответствовать, как бы порой это не было трудно. Часто у артиста видят лишь сторону, освещённую прожекторами и софитами. Но есть и другая – это сторона его души, где он волнуется, переживает, когда подступают отчаяние и безысходность. Когда опускаются руки, потому что ты не можешь помочь всем, кто в этом нуждается… Моя книга вышла благодаря моему другу Василию Киртоке, известному бизнесмену и меценату. Я, в свою очередь, часть средств от её продажи направляю на благие дела. Когда ты помог кому-то, протянул руку, от этого и тебе легче, и ты засыпаешь с улыбкой, понимая, что завтра наступит новый день, где опять потребуется твоя поддержка.

Путь артиста

– ролей моменты,

Поделённые на временны`е акты.

Бремя славы – как Аргументы

Труда, превращённого в Факты.

От всего сердца желаю читателям «АиФ» крепости духа, счастья и удачи. И самое главное – чтобы были здоровы и благополучны те, кого любите вы и кто любит вас. Искренне ваш, Павел Дуганов.

Алексей Попов