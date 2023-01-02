Таксист выехал на встречку: трое человек пострадали в серьёзном ДТП

Таксист выехал на встречку: трое человек пострадали в серьёзном ДТП

Авария произошла 1 января на перекрёстке в Тирасполе. При повороте 25-летний таксист за рулём “Дачии” выехал на встречную полосу и столкнулся с “Фольксвагеном”.

От удара “Фольксваген” отбросило за пределы проезжей части, машина перевернулась. Управлявший «Дачией» таксист не пострадал. Троих человек из второй машины доставили в больницу: 21-летний водитель и 18-летняя пассажирка получили ушибы и ссадины, а 21-летний парень госпитализирован в реанимационное отделение с переломом ребра и костей таза.

По предварительным данным, водители были трезвы. Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, пишет mvdpmr.org.

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