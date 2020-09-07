«Так было или нет?». Депутат ПСРМ просит прокуратуру ответить, финансировал ли Шор Санду

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Получала ли Майя Санду конверты с деньгами от Илана Шора? Ответ на этот вопрос хочет узнать депутат ПСРМ Григорий Новак. Социалист обратился по этому поводу в Генеральную прокуратуру.

Новак напомнил, что о финансировании Майи Санду ранее заявлял сам Илан Шор.

⁃ Ты – менеджер среднего звена из финансированного мною проекта ЛДПМ. Ты должна понимать: я знаю, сколько тебе платил Филат в конверте ежемесячно, как добавку к зарплате, и в конверт их тоже клал я, перед тем, как тебе его передавали. Кстати, тебе передали больше, чем многим другим, поэтому признаваться в такой скромности, чуть ли не бедности, тебе должно быть стыдно, но тебе не знакомо это чувство, – отмечал Шор, обращаясь к лидеру ПДС.

В то же время блогер Еуджен Лукьянюк писал, что есть как минимум два свидетеля, которые могут подтвердить факт передачи конвертов с деньгами Майе Санду, когда она была министром образования.

⁃ Если высказывания Илана Шора и Еуджена Лукьянюка правда, речь идёт о пассивной коррупции, которая карается законом. В таком случае «честность» – лишь предвыборный слоган для обмана граждан, – констатировал Новак.

Ранее Санду отрицала данные обвинения в свой адрес.

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