«Так было или нет?». Депутат ПСРМ просит прокуратуру ответить, финансировал ли Шор Санду

«Так было или нет?». Депутат ПСРМ просит прокуратуру ответить, финансировал ли Шор Санду

Получала ли Майя Санду конверты с деньгами от Илана Шора? Ответ на этот вопрос хочет узнать депутат ПСРМ Григорий Новак. Социалист обратился по этому поводу в Генеральную прокуратуру.

Новак напомнил, что о финансировании Майи Санду ранее заявлял сам Илан Шор.

⁃ Ты – менеджер среднего звена из финансированного мною проекта ЛДПМ. Ты должна понимать: я знаю, сколько тебе платил Филат в конверте ежемесячно, как добавку к зарплате, и в конверт их тоже клал я, перед тем, как тебе его передавали. Кстати, тебе передали больше, чем многим другим, поэтому признаваться в такой скромности, чуть ли не бедности, тебе должно быть стыдно, но тебе не знакомо это чувство, – отмечал Шор, обращаясь к лидеру ПДС.

В то же время блогер Еуджен Лукьянюк писал, что есть как минимум два свидетеля, которые могут подтвердить факт передачи конвертов с деньгами Майе Санду, когда она была министром образования.

⁃ Если высказывания Илана Шора и Еуджена Лукьянюка правда, речь идёт о пассивной коррупции, которая карается законом. В таком случае «честность» – лишь предвыборный слоган для обмана граждан, – констатировал Новак.

Ранее Санду отрицала данные обвинения в свой адрес.

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