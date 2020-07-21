Тайный визит Санду в Бухарест. Цырдя: “Она получила добро на выдвижение своей кандидатуры”

Тайный визит Санду в Бухарест. Цырдя: “Она получила добро на выдвижение своей кандидатуры”

Председатель партии “Действие и солидарность” совершила в пятницу тайный визит в Бухарест, где, по данным podul.ro, провела встречи с президентом и премьером соседней страны. А уже в воскресенье было объявлено, что Майя Санду – кандидат ПДС на президентских выборах. 

Депутат ПСРМ, политолог Богдан Цырдя не считает это совпадением. По его мнению, в ходе поездки Санду “получила добро” на выдвижение своей кандидатуры.

– 16 июля Майя Санду посетила Бухарест. Провела секретные встречи с президентом Йоханнисом и премьером Орбаном. А 18 июля объявила о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Короче, получила добро румын. Она их кандидат. P.S. Чуть не забыл. Ранее ее поддержал Канду, а значит, Плахотнюк, – пишет Цырдя на своей странице в соцсети. 

Сама Санду появившуюся в румынских СМИ информацию пока не подтвердила.

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