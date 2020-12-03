Тайник с девятью килограммами марихуаны обнаружили в Милештий Мичь

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В рамках расследования деятельности ОПГ, специализирующейся на выращивании марихуаны в лабораторных условиях и её продаже, правоохранители задержали ещё одного члена группировки. Это 27-летний житель села Брэила коммуны Бэчой. При обысках, проведённых у него дома, было найдено и изъято оружие без документов, а также 500 евро и 1000 леев, полученные от продажи наркотиков.

Кроме того, в селе Милештий Мичь полицейские обнаружили тайник, где была зарыта бочка с девятью килограммами марихуаны. Стоимость наркотиков составляет 1,3 млн леев.

Напомним, что в сентябре этого года полицейские задержали трёх членов преступной банды. Они были помещены в пенитенциарное учреждение №13 в столице. В их домах было обнаружено более 7 кг марихуаны стоимостью 1 млн леев. Один из членов ОПГ, 42-летний житель Яловенского района, находясь за решёткой, продолжал заниматься преступной деятельностью. Так, его сообщники на свободе выращивали и обрабатывали коноплю, а после – продавали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновным грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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