Тайная сила цвета

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О том, способны ли карандаши и краски заменить психолога

Хотя термин «арт-терапия» появился ещё в середине прошлого века, более детальные изучения этого явления относятся уже к третьему тысячелетию.

Оно и понятно, поскольку поток информации, в том числе и негативной, увеличился, а в жизни каждого человека появилось больше суеты. Чтобы сохранить душевное равновесие, людям нужна какая-то отдушина, и для некоторых ею становится рисование.

Справка

Арт-терапия – направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на применении для терапии искусства и творчества. В узком смысле слова под арт-терапией обычно подразумевается терапия изобразительным творчеством, имеющая целью воздействие на психоэмоциональное состояние пациента.

Бери и твори

Для того чтобы рисовать для себя, не обязательно обладать какими-то особыми талантами. Было бы желание – и, как показывает практика, остальное получится. Доказательством тому могут служить картины, представленные в выставочном зале научной библиотеки «Андрей Лупан» на весеннем вернисаже «Возрождение», посвящённом 10-летию арт-студии «Семь цветов счастья».

– Наша библиотека – очень сложная структура, поскольку мы ещё и научно-исследовательский институт, а также культурный центр. После пандемии мы возобновили проведение художественных выставок, по которым люди очень соскучились, – говорит руководитель секции социокультурных связей библиотеки-института Татьяна Захарова-Опря. – Это наш 24-й вернисаж со дня открытия культурного центра. Сейчас у нас выставляется 89 картин 21 художника, из них пять преподавателей – все члены профессионального союза, остальные – их ученики, взрослые люди, которые находят откровение в созидании. Автоматически участником стал великолепный художник Аркадий Антосяк, чья выставка предшествовала этой. У нас сложилась традиция передавать художественную эстафету. На этот вернисаж мы пригласили учащихся Республиканского музыкального лицея им. Сергея Рахманинова, и музыка гармонично дополнила многоцветие выставочного зала. С руководителем арт-студии Ингой Ореховой мы познакомились на наших вернисажах. Концепция проведения занятий и мастер-классов для взрослых показалась интересной. Дело в том, что когда ребёнка, даже очень талантливого, отправляют в художественную школу, это, как правило, выбор родителей. Взрослые же люди начинают что-то создавать осознанно, и это совершенно другая история. Они могут писать картины, вышивать крестиком, вырезать лобзиком, но важно, чтобы это им нравилось.

Как уточнила Татьяна Захарова-Опря, главная цель выставки – подарить людям немного счастья. Ведь из-за пандемии мы два года жили в состоянии депрессии, потом последовали международные события плюс стремительный рост цен. Мы понимаем, что находимся в состоянии подавленности. Поэтому такие лёгкие и живые мероприятия, как выставки, построенные на ярких красках, доброжелательности и позитивных эмоциях, очень важны.

Когда ребёнка, даже очень талантливого, отправляют в художественную школу, это, как правило, выбор родителей. Взрослые же люди начинают что-то создавать осознанно, и это совершенно другая история. Они могут писать картины, вышивать крестиком, вырезать лобзиком, но важно, чтобы это им нравилось.

Художники живут дольше

«Семь цветов счастья» – это детище профессионального художника и психолога Инги Ореховой. Она всегда с волнением вспоминает свой первый мастер-класс, на который пришло много детей и взрослых, взявших в руки кисти и просто начавших творить. Начинали с картин, выполненных маслом, потом появились и другие техники.

– Я очень хотела подарить миру то, что умею. После 30 – 35 лет, когда люди уже чего-то достигают, определяются, они начинают осознавать, что хочется ещё чего-то, – поясняет И. Орехова. – Я создала эту студию, чтобы люди приходили, расслаблялись, открыли в себе магию цвета. За 10 лет наши занятия посетили тысячи людей, у которых в домах висят собственные живописные работы. Мы убедились, что даже человек, который никогда не писал картины, может начать творить. Этот процесс успокаивает, приносит душевное равновесие. Искусство несёт в себе исцеляющую основу. Благодаря ему мы многое чувствуем и осознаём. Во время процесса созидания кажется, что время останавливается. Люди творческие стареют медленнее. Рисовать полезно в любом возрасте. У нас обучаются и дети, и взрослые – люди разных профессий, которым далеко за семьдесят.

В студии все преподаватели – профессиональные художники. Классы живописи ведут Любовь Бараненков и Кристина Ботезату, академический рисунок – Вадим Паламарчук, классы по керамике – Татьяна Маринеску. Естественно, в учебный процесс вовлечена и Инга Орехова. Учителя студии не ставят перед собой задачу воспитать великих мастеров живописи, для этого существуют образовательные художественные заведения, где дар божий облачают в мастерство. Впрочем, никто не исключает, что талант может проявиться в любом возрасте, и если его развивать, то когда-то ученики перерастут своих учителей.

Искренность подкупает

Оценить уровень совершенства произведения достаточно сложно, и даже профессиональные эксперты порой расходятся во мнениях. С художниками, которые рисуют для души, гораздо проще. Они не претендуют на звания и признание. Им достаточно простого одобрения, они дорожат любым удачным мазком.

– Ученики студии – это творческие люди, которые совершают первый шаг к профессионализму, – считает кандидат искусствоведения, художник-живописец Виктория Рокачук. – Но мы должны понимать, что это не художественная академия. В студии занятия проходят в форме встреч, творческого общения в атмосфере, располагающей к релаксации. И даже при этом есть очень интересные, трогательные картины. Конечно, у преподавателей более глубокие произведения, и эксперты могут отличить полотно профессионала от работы начинающих художников.

Психологи обращают внимание на то, что очень важно, когда арт-терапией занимается вся семья или хотя бы мамы с детьми. Совместный творческий досуг очень сближает. Впрочем, замечено, что соприкоснуться с волшебством живописи чаще желают именно женщины, которые вдохновляют на великие дела всех, кто рядом. Чтобы заряжаться позитивом, им нужны положительные эмоции, неукротимые брызги красок, которые на ранних ступенях обучения проще отобразить в натюрмортах, где преобладают цветы.

– Я тоже обратил внимание на то, что на выставке большинство картин выполнены женщинами. Много красочных натюрмортов, и видно, что они создавались с большой любовью, – уточняет член Союза художников РМ график Аркадий Антосяк. – Понравились мне и пейзажи. Поражает интерес участников вернисажа к человеческой фигуре и отношение к натуре в целом. Думаю, эта разножанровая выставка будет интересна зрителю. Все работы выполнены на очень хорошем уровне, даже среди картин учеников я не вижу дилетантизма. Ощущается искреннее отношение к своим творениям, и это очень подкупает.

Конечно, очень хорошо, когда у начинающих великовозрастных художников есть профессиональные учителя. Но учиться рисовать можно и малыми средствами при помощи интернета, где хранится множество онлайн-уроков по арт-терапии. Если не хочется рисовать, можно заняться рукоделием, записаться на курсы гончарного мастерства и т. д. Исходя из того, что получается, можно судить о психоэмоциональном состоянии человека, ну а для его коррекции уже нужен специалист. Лучше всего настроение людей передают именно картины и рисунки, на которых мы подсознательно изображаем наше настроение, тайные мечты и страхи.

Выставка «Возрождение», представленная арт-студией «Семь цветов счастья», будет открыта до 13 июня. Потом пройдут другие вернисажи, которые сделают наш мир хоть немного светлее и уютнее.

Мнение Бурлаку

Краски в музыке

В какой-то момент я поверила в арт-терапию и начала искать художников, которые бы могли мне в этом помочь. Так я нашла Ингу Орехову и её «Семь цветов счастья». Каждый раз, когда я хочу выплеснуть свои эмоции, независимо от того, как они окрашены, я могу сделать это на холсте. Теперь я рисую не только в студии, но и дома, где у меня есть все профессиональные инструменты. Но я продолжаю периодически ходить на занятия, потому что очень важно брать уроки у хороших учителей. Моя направленность в рисунках сильно связана с экспрессией, выражением чувств. Я не получала художественного образования в детстве, у меня нет технических навыков, но есть огромное желание рисовать, поэтому я себе в этом никогда не отказываю. Это могут быть эмоциональные темы грусти, восхищения, радости, просто желание что-то отобразить. Чем чаще я рисую, тем больше красок я вижу в музыке, и наоборот – чем дольше я пою, тем больше тем для рисования. Я отдаюсь живописи через интуицию. Порой сочетаю несочетаемые цвета и, если мне это нравится, полотно оставляю. Если нет – пытаюсь понять, а что было со мной в этот момент?

Джета Бурлаку,

певица, заслуженная артистка РМ

Наталья Устюгова