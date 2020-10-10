Таинственный мир «Пэдуря домняскэ»

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О месте в Молдове, где душа отдыхает

«Пэдуря домняскэ» – первая заповедная зона, которая получила свой статус ещё во времена господаря Александру чел Бун и размещалась по обоим берегам Прута. Однако первое фактическое упоминание о заповеднике относят к перу Дмитрия Кантемира. Учёные тех времён поражались биологическому разнообразию этих мест и загадкам природы, которые не разгаданы до сих пор.

Фоторепортаж о заповедной зоне «Пэдуря домняскэ» смотрите здесь.

Удачный эксперимент

В современном виде «Пэдуря Домняскэ» появился в 1993 году во многом благодаря инициативе его директора Валерия Цареградского, который ратовал за создание заповедной зоны. А позже, в 2005 году, он предложил вернуть зубров в Молдову.

Сейчас на Земле существует два вида этих редких представителей фауны – кавказский и европейский, ну и разные гибриды. В качестве эксперимента в заповедник привезли три чистокровные европейские особи, которые проживают только в Польше и Белоруссии. По мнению директора, эксперимент удался, потому что биоразнообразие питомника, в котором содержатся величественные животные, может благоприятно повлиять на их физиологическое развитие. К примеру, в белорусских лесах насчитывается около 320 видов растений, у нас же в два раза больше.

Конечно, были и неудачи. В мире зубров царит матриархат. Когда рождаются телята, старшая самка выгоняет самцов из сообщества, и они воссоединяются только осенью. У нас же зубры изначально жили вместе. Из-за этого и погибло несколько телят. На ошибках учатся. Сейчас в заповеднике построено несколько вольеров, где содержатся две самки и пять самцов. Чтобы улучшить генетические характеристики будущего потомства, телят можно поменять с особями из других заповедников. Предварительные договорённости уже были. Но всегда что-то мешает – то политика, то экономика, а сейчас ещё и пандемия.

Идея экологического туризма состоит в том, чтобы объединить человека и природу, объяснить, что мы развиваемся по одним законам. Заборы к природе мы разобрали, но они остались в человеческих умах.

Живая школа

По выходным местные умельцы приходят к зубровнику и продают там свои изделия, а хозяйки – домашнюю выпечку. Здесь проходят концерты, а недавно был проведён конкурс детского рисунка. Если раньше в заповедник приезжали 3–4 тыс. туристов в год, то в нынешнем сезоне – около

4 тысяч в месяц.

– Люди едут посмотреть на зубров, подышать чистым воздухом и просто послушать тишину, – поясняет директор Валерий Цареградский (на фото). – До конца ХХ века понятие «заповедник» ассоциировалось с участком леса, огороженным забором, за который никого не пускают. Сейчас взгляды изменились. Идея экологического туризма состоит в том, чтобы объединить человека и природу, объяснить, что мы развиваемся по одним законам. Заборы к природе мы разобрали, но они остались в человеческих умах.

Самое важное – ещё не испорчены умы детей. Первое образование Валерия Цареградского – педагогическое, он биолог-географ. Позже окончил факультет лесного хозяйства в ULIM, докторантуру по профилю в Яссах и Академию менеджмента в Германии. Когда он проводит экскурсии, ребятишки слушают его с открытым ртом, и самое главное – многие начинают по-иному относиться к окружающему миру. Такие живые уроки очень ценны.

Что касается местного туризма, то, по словам Валерия Васильевича, мы оказались не совсем готовы к нему в том смысле, что в Молдове ещё не развита необходимая инфраструктура, и по этому поводу не следует строить иллюзий. Сейчас заповедник заключил договоры с районными советами и примэриями сёл, находящимися в заповедной зоне, о создании на крестьянских подворьях условий для проживания туристов. Кроме того, людей, предоставляющих туристические услуги, необходимо обучить, потому что они путают бизнес с молдавским гостеприимством. Также нужно создать единый банк данных.

В «Пэдуря домняскэ» обустроена прекрасная зона отдыха, где расположены два гостевых домика на 12 мест, но этого крайне мало, а строительство новых требует средств. Кстати, в зоне отдыха высится каменная плита, где начертана древняя надпись, которую до сих пор никто не смог расшифровать.

Сокровища нации

Одно из неразгаданных мест заповедника – формация Сто холмов. Сколько их на самом деле, сказать сложно. В настоящее время холмы разбросаны по территории 1200 гектаров, при этом в 20-х годах прошлого века историки оценивали эту площадь в 1800 гектаров. Легенд и гипотез об их образовании озвучивалось очень много, но они до сих пор остаются тайной на уровне фантастики, по крайней мере аномальные явления в этих местах зафиксированы официально.

Не вписывается в традиционные молдавские пейзажи и череда ископаемых коралловых рифов. Но если учитывать историческую составляющую, то всё становится на свои места. Рифы – видетели Сарматского моря, существовавшего на территории современной Молдовы около 17 млн лет назад. Эти скальные образования отличаются от многих других тем, что состоят из останков огромных коралловых колоний и имеют пористую структуру, где скапливается влага. К примеру, только Будештский риф может хранить в себе около 20 млн кубометров воды.

Есть в заповеднике редкое место, названное Страной цапель. Странным является то, что во всём Дунайском бассейне белые цапли обычно гнездятся на земле, а в заповеднике они уже сотни лет строят гнёзда на дубах. Почему – учёные пока не выяснили. Но проблема в том, что из-за гибели дубов, в том числе по причине складирования помёта, популяция цапель с каждым годом передвигается в сторону Румынии. Для птиц сажают молодые дубы, однако может случиться, что уникальная колония окажется в соседней стране. Птицам всё равно, а нам будет обидно.

Свидетели древности

Площадь вековых дубов составляет около 120 га. Многим из этих старожилов по 300 – 400 лет. Но их ценность состоит ещё и в том, что жёлуди, собранные с этих деревьев, являются редким семенным материалом, хранящим в себе генетическую информацию нескольких столетий, в том числе и способность к выживанию. Именно их проращивают в питомниках, а саженцами восстанавливают дубовый лес.

В густой тени древних деревьев для туристов оборудуют тропинки с нанесением соответствующих знаков для прогулок разной категории. Иначе легко заблудиться. На лесных дорожках можно встретить косуль, кабанов, лисиц, барсуков, лесных котов и даже оленей, которых завезли несколько лет назад в количестве 28 особей. Их поголовье увеличивается, но, увы, их жизнь не застрахована от браконьеров.

Возрождение экосетей

Заповедник располагается на площади 6 тыс. гектаров и является частью уникальной природной зоны, занимающей около 25 тыс. га, которая аккуратно вписалась между реками Прут и Каменка. Этот феномен называется речной параллелизм. Также здесь протекают измельчавшие речки Глодянка и Кэлдэруша. Именно в этой зоне в результате археологических раскопок были обнаружены остатки древней культуры времён ледникового периода.

В советское время из-за вмешательства человека, точнее – строительства искусственного канала, река Каменка изменила своё направление. В 1975 году было построено водохранилище Костешты – Стынка. Из-за этих действий экологическое равновесие единственной в своём роде зоны было нарушено. По причине отсутствия должного количества влаги в этих местах появляются индикаторы, характерные для полупустынных территорий.

Для того чтобы восстановить реки, необходимо сажать леса, что, собственно, и делается. В поймах рек за два года посажено более 9 га леса, что не только укрепляет берега, приостанавливает анаэробные процессы, но и не даёт воде испарятся. Деревья способны снизить температуру воздуха вокруг себя на 4 градуса. Идут работы по лесовосстановлению и на территории самого заповедника. В связи с частыми засухами некоторые деревья погибают. На их месте сажают новые, но именно тех же пород, чтобы мозаика леса оставалась неизменной.

– Наша задача заключается в возрождении экологических сетей, состоящих из лесных насаждений и восстановленных рек, – поясняет Валерий Цареградский. – Тем самым мы создадим барьер для засухи, наступающей с юга. Посадки проводятся на землях примэрий и частных владельцев земельных участков, эти работы финансирует один из австрийских экологических фондов.

В качестве природоохранных мероприятий директор заповедника предлагает устраивать искусственные наводнения при помощи Костештской ГЭС. При правильных расчётах вода не заденет населённые пункты, а пройдёт по прежним руслам рек, которые по объёму составляют около 2,5 млн м³. Можно качать воду и из Прута. Проект на выполнение этих работ готов и направлен на рассмотрение в Национальный экологический фонд. Шансы на восстановление уникальной зоны есть. Сейчас всё зависит от человека.

Наталья Лужина

Фото Игоря Взорова