Таинственная смерть в Дрокии: считавшегося пропавшим мужчину нашли в луже крови

Труп местного жителя со следами насильственной смерти нашли в его собственном доме в Дрокии. Накануне в полиции было зарегистрировано заявление о его пропаже.
Отправившись домой к разыскиваемому, правоохранители обнаружили на полу кухни его труп в луже крови. Тело направили на экспертизу для установления причины смерти.
Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства инцидента выясняются, пишет unimedia.info.
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