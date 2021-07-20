(ОБНОВЛЕНО) Таинственная гибель: в столичной квартире нашли труп мужчины

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Полиция задержала двух подозреваемых 16 и 19 лет. Оба ранее привлекались к ответственности.

Как выяснилось, убитый работал священником на севере страны. Он скончался в результате ножевого ранения.

Изначальная новость:

Труп мужчины обнаружили сегодня утром в квартире на улице Измаил.

На теле погибшего присутствовали следы насильственной смерти.

К месту происшествия прибыла полиция и медэксперты. В настоящий момент все обстоятельства случившегося устанавливаются.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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