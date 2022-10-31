Табачный контрабандист оказался на скамье подсудимых

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд дело участника преступной группы, причастного к контрабанде 3,8 миллиона сигарет.

Инцидент был зарегистрирован в пункте пропуска “Вулканешты-Виноградовка”. По оценкам экспертов, стоимость изъятых сигарет превысила 5 000 000 леев. Обвиняемый выполнял роль водителя, который утаил партию табачных изделий от таможенного контроля.

Позже правоохранители задержали ещё 9 членов преступной группы, в отношении которых ведётся расследование. Трое из участников ОПГ объявлены в розыск.

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