Табачный контрабандист оказался на скамье подсудимых

Табачный контрабандист оказался на скамье подсудимых

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд дело участника преступной группы, причастного к контрабанде 3,8 миллиона сигарет.

Инцидент был зарегистрирован в пункте пропуска “Вулканешты-Виноградовка”. По оценкам экспертов, стоимость изъятых сигарет превысила 5 000 000 леев. Обвиняемый выполнял роль водителя, который  утаил партию табачных изделий от таможенного контроля.

Позже правоохранители задержали ещё 9 членов преступной группы, в отношении которых ведётся расследование. Трое из участников ОПГ объявлены в розыск.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md