Табачная контрабанда: задержан один из организаторов преступной группы (ФОТО)

Табачная контрабанда: задержан один из организаторов преступной группы (ФОТО)

Сотрудники Таможенной службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели накануне серию обысков в связи с делом о контрабанде сигарет.

В итоге были изъяты 200 тысяч сигарет, валюта (доллары США и евро) и два автомобиля. Установлена ​​причастность к преступной схеме шести человек, один подозреваемый – организатор преступной группы – задержан.

Расследование продолжается.

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