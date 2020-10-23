(ОБНОВЛЕНО) Сырбу и Репещук вышли из «Про-Молдова»

0

(ОБНОВЛЕНО 17.43) Только что стало известно, что группу «Про-Молдова» покинула и Элеонора Граур.

Изначальная новость:

Депутаты Сергей Сырбу и Григоре Репещук вышли сегодня из парламентской группы «Про-Молдова». Они уведомили об этом спикера Зинаиду Гречаный.

Как говорится в заявлениях обоих на имя председателя парламента, отныне и Сырбу, и Репещук будут независимыми депутатами.

Некоторые СМИ сообщили, что из «Про-Молдова» в ближайшее время выйдут по меньшей мере ещё два депутата.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.