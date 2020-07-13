Сынжерей: подросток на мотоцикле сбил ребёнка

0

6-летняя девочка попала в больницу после того, как её сбил мотоцикл, которым управлял подросток. Авария произошла накануне вечером в одном из сёл Сынжерейского района.

Как рассказала deschide.md пресс-секретарь ИП Сынжерей Инна Москалюк, 17-летний подросток управлял мотоциклом Viper без прав. Он не учёл дорожные условия и сбил 6-летнего ребёнка, который находился на тротуаре. Получившую травмы девочку доставили в больницу.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.