Сынжерей: подросток на мотоцикле сбил ребёнка

Сынжерей: подросток на мотоцикле сбил ребёнка

6-летняя девочка попала в больницу после того, как её сбил мотоцикл, которым управлял подросток. Авария произошла накануне вечером в одном из сёл Сынжерейского района.

Как рассказала deschide.md пресс-секретарь ИП Сынжерей Инна Москалюк, 17-летний подросток управлял мотоциклом Viper без прав. Он не учёл дорожные условия и сбил 6-летнего ребёнка, который находился на тротуаре. Получившую травмы девочку доставили в больницу.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

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