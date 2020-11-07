Сынжерей поддерживает Игоря Додона: Он – настоящий семьянин! (ВИДЕО)

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Активно участвовать во втором туре выборов намерены и жители Сынжерей. Они уже определились: голосовать будут за Игоря Додона.

Уроженка села Копачены Родика Бостан 10 лет работала за границей, но решила вернуться домой. Женщина уверена: с Игорем Додоном нашу страну ждут перемены.

⁃ Он – настоящий семьянин, он хочет видеть всех граждан нашей страны удовлетворёнными, счастливыми и, в первую очередь, рядом со своими семьями. Я думаю, что он сделает всё возможное, чтобы вернуть семьи в страну. Я люблю свой родной город Сынжерей. Я люблю Молдову. Я голосую за Игоря Додона! – отметила она.

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