Сыграли на руку Плахотнюку: депутаты “АКУМ” и группы Канду-Шора объединились против граждан и сорвали заседание парламента

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Объединились против граждан. Депутаты фракций партий Майи Санду и Андрея Нэстасе поддержали бойкот заседания парламента группировкой Канду и фракцией “Шор” и сорвали рассмотрение социальных проектов, которые накануне под личную ответственность приняло правительство.

Речь, в частности, идет о проекте об удвоении заработных плат медиков, о выделении финансовой помощи в размере 700 леев пенсионерам, о поддержке аграриев, о запуске программы для обеспечения жильем сотрудников силовых структур и так далее. Сорвав заседание парламента, депутаты “АКУМ” единым фронтом выступили с группами Канду-Шора против данных инициатив, столь ожидаемых гражданами страны.

Более того, по некоторым данным, сегодня в парламент должен был прийти генеральный прокурор. Депутат ПСРМ Богдан Цырдя считает, что это стало причиной бойкота со стороны группы “Про-Молдова” и фракции “Шор”, а депутаты ПДС и ППДП их в этом поддержали.

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