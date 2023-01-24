Свыше 80 пьяных водителей поймали на дорогах страны за последние несколько дней

Свыше 80 пьяных водителей поймали на дорогах страны за последние несколько дней

За последние дни полиция поймала на дорогах страны 83 пьяных водителя, в том числе 8 водителей повозок. 

Так, в селе Продэнешть Флорештского района правоохранители остановили 44-летнего водителя повозки. В выдыхаемом им воздухе было 1,67 мг/л алкоголя. 

Ещё один пьяный водитель повозки был задокументирован в селе Шептеличь Сорокского района. В выдыхаемом 28-летним мужчиной воздухе содержалось 1,42 мл/л алкоголя. 

Третий случай произошёл в селе Боросений Ной Рышканского района. 37-летний мужчина управлял повозкой в нетрезвом состоянии – тест показал 1,33 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

Также был задокументирован 28-летний житель села Чутешть Флорештского района. В выдыхаемом им воздухе содержалось 1,00 мл/л алкоголя.

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