Свыше 80 пьяных водителей поймали на дорогах страны за последние несколько дней

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За последние дни полиция поймала на дорогах страны 83 пьяных водителя, в том числе 8 водителей повозок.

Так, в селе Продэнешть Флорештского района правоохранители остановили 44-летнего водителя повозки. В выдыхаемом им воздухе было 1,67 мг/л алкоголя.

Ещё один пьяный водитель повозки был задокументирован в селе Шептеличь Сорокского района. В выдыхаемом 28-летним мужчиной воздухе содержалось 1,42 мл/л алкоголя.

Третий случай произошёл в селе Боросений Ной Рышканского района. 37-летний мужчина управлял повозкой в нетрезвом состоянии – тест показал 1,33 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Также был задокументирован 28-летний житель села Чутешть Флорештского района. В выдыхаемом им воздухе содержалось 1,00 мл/л алкоголя.

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