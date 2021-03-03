Свыше 750 медработников привились в первый день кампании по иммунизации против COVID-19

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Накануне, в первый день кампании по вакцинации от коронавируса, прививку получил 751 медицинский работник.

Руководство Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты сообщило, что все 21 600 доз вакцины, переданные Румынией, уже были распределены среди центров вакцинации. Вчера были привиты сотрудники реанимационных отделений Республиканской клинической больницы и Больницы скорой помощи, пишет moldpres.md.

Около 10 800 доз было отправлено в больницы страны, ещё 1 800 поступят в медицинские учреждения левобережья Днестра.

Все получившие прививку граждане были внесены в электронный регистр. Ни у одного провакцинированного не было каких-либо побочных реакций на сыворотку.

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