Свыше 46 тысяч жителей столицы вакцинировались от гриппа

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В муниципии Кишинёв от гриппа было вакцинировано более 46 000 человек, что является одним из самых высоких показателей иммунизации. Об этом сообщил начальник Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ.



По словам чиновника, в муниципий Кишинев поступило 47 300 доз вакцин против гриппа. Из них было использовано 46 400 доз, что составляет 98,2%.

– Это очень высокий уровень вакцинации против гриппа, и мы благодарим жителей Кишинёва за ответственность, – заявил Борис Гылкэ на оперативном заседании глав служб примарии.

Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе в Кишинёве было зарегистрировано 105 случаев гриппа, 79 из них – среди детей до 17 лет.

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