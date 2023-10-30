Свыше 40 пьяных водителей попались автоинспекторам на выходных

0

За прошедший уикенд патрульные отстранили от вождения 41 водителя, находившихся в нетрезвом состоянии. Всего за нарушения ПДД были оштрафованы 2200 автовладельцев.

Так, 752 водителя получили штрафы за превышение скоростного режима, 444 – за несоблюдение указаний дорожных знаков, а 127 граждан управляли автомобилем с непристёгнутым ремнём безопасности.

За нарушение правил остановки протоколы составили на ​​293 водителей. В то же время штрафы получили 34 водителя, которые не уступили дорогу пешеходам.

За указанный период патрульные отреагировали на 147 звонков, поступивших в службу 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.