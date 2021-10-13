Свыше 40 экономических агентов оштрафованы за несоблюдение антиковидных мер

Свыше 40 экономических агентов оштрафованы за несоблюдение антиковидных мер

Проверки проводились полицией в период с 7 по 10 октября.

По данным Генинспектората полиции, в указанный период были проинспектированы 64 экономических агента. В результате нарушения были выявлены у 41. Как уточнили в пресс-службе ведомства, проверки касались экономических агентов, оказывающих услуги в сфере общественного питания.

В отношении экономических агентов были возбуждены дела об административном нарушении. Им грозят штрафы.

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