Свыше 4 тысяч домов по стране проверили на пожарную безопасность (ФОТО)

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ГИЧС продолжает мероприятия по пожарной безопасности. С начала февраля специалисты ведомства побывали с проверкой в 4 526 домах в различных населённых пунктах.

Спасатели проверили состояние 2 603 печей и дымоходов. Гражданам напомнили о необходимости соблюдать осторожность при эксплуатации печей, электроприборов и газовых установок. Специалисты призвали жителей не перегревать печи, регулярно проверять дымоходы, тушить огонь в печи на ночь и хорошо проветривать помещения, чтобы избежать отравления угарным газом.

На прошлой неделе более 17 000 человек прошли инструктаж по пожарной безопасности в быту. Всего с начала холодного сезона профилактические мероприятия были проведены в 47 707 домовладениях, в них участвовали 139 971 человек. Специалисты провели исправность 28 844 печей и дымоходов.

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