Свыше 4 800 единиц жилья приобретено по программе “Первый дом”

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В рамках госпрограммы “Первый дом” приобретено уже 4 802 единицы жилья. Общая сумма выданных банками кредитов составляет 2,4 млрд леев.

Как пишет moldpres.md, из общего числа бенефициаров программы 3 320 – семьи и 1 482 – неженатые молодые люди, средний возраст купивших жилье – 31 год. Из общего числа бенефициаров 685 получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы “Первый дом-2”, 1 822 – в рамках программы “Первый дом-3” и 392 человека – в рамках программы “Первый дом-4”.

Средняя площадь приобретённого жилья составляет 60 квадратных метров, а средняя стоимость – 596,39 тыс. леев. Из общего количества жилья 4 411 единиц – квартиры, 391 – частные дома.

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