Свыше 4 000 граждан воспользовались в этом месяце услугами колл-центра Moldovagaz

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Более 4000 человек обратились с начала апреля в центры по работе с потребителями, расположенные в столице и районах страны.

Как сообщает пресс-служба Moldovagaz, наибольшее количество посещений – около 1 500 – отмечено в Кишинёве.

В столичном центре доступна и услуга предварительной записи. Для этого необходимо позвонить по единому номеру 1304, сообщить оператору подходящую дату и время прихода, после чего потребителю будет сообщён регистрационный код. Придя в назначенное время в центр, следует ввести код в терминал электронной очереди, получить талон с указанием номера окошка ожидающего оператора и, таким образом, воспользоваться правом приоритетного обслуживания.

В случае если потребитель забыл свой идентификационный номер, он может перезвонить по номеру 1304 и повторно его получить. Новая услуга позволяет значительно сократить время пребывания в центре.

График работы столичного Центра по работе с потребителями: в понедельник, вторник, четверг и пятницу – с 8:00 до 18:00, в среду – с 08:00 до 20:00, а в субботу – с 08:00 до 13:00.

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