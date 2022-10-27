Свыше 300 тысяч человек подали заявки на получение компенсации в холодный период года

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Цифра была представлена на заседании правительства. По словам госсекретаря Министерства труда и социальной защиты Феличии Бехтольдт, сайт compensații.gov.md работает исправно, поэтому у граждан не должно возникать проблем при регистрации.

– На сайте compensății.gov.md зарегистрировались 336 800 человек. 276 500 заявок были отправлены на обработку, ещё 60 300 предстоит завершить. На этих выходных я даже зарегистрировала своих родителей, и у меня не было проблем с SMS. Действительно, в первый день были некоторые проблемы с получением сообщений, потому что было очень много запросов, но сейчас таких проблем и ошибок нет, – пояснила госсекретарь Министерства труда и социальной защиты Феличия Бехтольд.

По её словам, граждане, у которых не получается зарегистрироваться на сайте, могут обратиться за помощью, позвонив на горячую линию 0 8000 5000. Ежедневно её обслуживают десять операторов. Бехтольд добавила, что гражданам сообщат в ноябре, в какую категорию уязвимости их включили, передаёт ntv.md.

– О компенсациях мы сообщим в ноябре. В ноябре мы определим диапазоны для категорий энергетической уязвимости, и в ноябре все узнают, к какой категории относятся, – отметила Феличия Бехтольд.

Сайт compensatii.gov.md работает с 15 октября. На платформе собираются данные о домохозяйствах страны для определения степени энергетической уязвимости. Граждане, у которых нет доступа к Интернету или они не могут зарегистрироваться самостоятельно, могут обратиться за помощью к социальным работникам или библиотекарям.

В первые дни в работе платформы произошел сбой из-за большого количества обращений. По заверениям властей, в настоящее время таких проблем нет.

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