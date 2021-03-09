Свыше 30 административных протоколов составлено за нарушение антиковидных мер

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В выходные дни, 7 и 8 марта, полицейские усилили деятельность по информированию, предотвращению и проверке соблюдения мер по борьбе с распространением COVID-19. Мероприятия проводились в местах массового скопления людей, в местах для отдыха, торговых объектах, а также в общественном транспорте.

Так, была проверена деятельность 732 торговых единиц, 32 рынков, 347 АЗС, 258 объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, террасы, столовые и т.д.). Также проверки прошли в 192 зонах отдыха, а в более чем 163 населенных пунктах были проведены мероприятия по информированию населения о риске заражения COVID-19.

Кроме того, полицейские проверили более 300 человек, которые должны находиться на самоизоляции. За отчётный период контроль был проведён в более 200 единицах транспорта и 65 ночных клубах.

За несоблюдение антиковидных мер было составлено 33 административных протокола.

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