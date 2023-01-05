Свыше 200 случаев гриппа было зарегистрировано в Молдове на прошлой неделе

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На прошлой неделе в Молдове было зарегистрировано 203 случая сезонного гриппа. На стационарное лечение были направлены 128 пациентов с гриппом. Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ).

Больше всего случаев (163) было выявлено в Кишиневе, в Яловенах и Комрате – по 6 случаев, в Бельцах – 4, в Калараше, Сороках, Ниспоренах, Резине и Тараклии – по 3 случая. В Единецком, Сынджерейском и Унгенском районах — по 2 случая, в Каушанском, Леовском и Страшенском — по 1 случаю.

Всего с начала октября в стране было зарегистрировано 722 случая гриппа. В то же время по данным НАОЗ, заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей снизилась на 13 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

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