Свыше 17 тысяч граждан обратились в “скорую” на прошлой неделе

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С 16 по 23 ноября в Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 17 076 обращений. В больницы страны доставлено 6 585 пациентов: 5 737 взрослых и 848 детей.

Чаще всего в “скорую” обращались граждане с респираторными заболеваниями – 4 738 запросов. 1 758 из них были связаны с ОРВИ.

В указанный период врачи оказали первую помощь 3 067 гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 51 пациенту с острым коронарным синдромом. На неврологические состояния пришлось 2 132 случая (в том числе 244 инсульта).

1 187 обращений поступило по поводу различных травм. В результате 57 ДТП пострадало 80 человек, 65 были госпитализированы.

Кроме того, на прошлой неделе врачи скорой помощи приняли по дороге в больницу роды у 6 женщин из Кишинёва, Теленештского, Флорештского, Унгенского и Единецкого районов. Впоследствии мам и новорождённых госпитализировали.

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