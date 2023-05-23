Свыше 14 тысяч вызовов поступило в “скорую” за неделю

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С 15 по 21 мая в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 338 обращений. В медучреждения были доставлены 6036 пациентов, в том числе 1273 ребёнка.

Из общего количества обращений 3239 были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 57 – с острым коронарным синдромом; 1972 – с неврологическими патологиями, в том числе 216 – с инсультами; 1589 – с заболеваниями органов дыхания. Также за помощью в “скорую” обратился 1521 пациент с травмами.

На прошлой неделе на дорогах страны произошло 71 ДТП, в результате которых пострадали 92 человека. 80 из них, в том числе 19 детей, были госпитализированы.

Также за неделю было зарегистрировано 53 обращения, связанных с отравлениями, из них 23 – отравления лекарствами, 9 – алкоголем, одно – угарным газом. Кроме того, была оказана помощь 7 пациентам, у который проявилась аллергическая реакция в результате укуса пчёл.

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