Свыше 14 тысяч обращений поступило в “скорую” на прошлой неделе

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С 19 по 25 сентября в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 059 обращений. В медучреждения были доставлены 4285 пациентов, из которых 1280 – дети.

Бригады врачей оказали первую помощь в следующих ситуациях: 3306 случаев обострений сердечно-сосудистых заболеваний, 1979 обращений, связанных с проблемами дыхательных путей, 1887 случаев неврологических обострений. К врачам “скорой” также обратились 184 пациента с инсультом и 43 пациента с острым коронарным синдромом. Кроме того, было зарегистрировано 1359 травм различной степени тяжести.

Медицинскую помощь в указанный период получили 199 пациентов с инсультом и 40 пациентов с инфарктом миокарда. 152 обращения были связаны с инфекционными заболеваниями. В “скорую” также обратились 27 пациентов с ожогами.

За отчётный период была оказана помощь 12 пациентам с отравлением лекарствами и 6 пациентам, у которых проявилась аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока, после укусов пчёл. Также было зарегистрировано 4 случая отравления грибами и столько же – угарным газом.

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