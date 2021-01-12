Свыше 14 тысяч граждан обратились в “скорую” на прошлой неделе

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С 4 по 10 января в Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 133 обращения. В больницы страны доставили 4 383 взрослых и 680 детей.

3 163 обращения касались заболеваний сердечно-сосудистой системы. 44 из них были связаны с острым коронарным синдромом. Врачи оказали первую помощь 1 845 гражданам с неврологическими нарушениями (в том числе 203 инсульта).

За неделю в результате 38 ДТП пострадало 50 человек, в том числе 7 несовершеннолетних. 41 человек был госпитализирован.

Кроме того, на прошлой неделе врачи скорой помощи приняли роды у 2 женщин. В Каушанском районе 41-летняя женщина родила девочку, а 24-летняя жительница Чадыр-Лунги – мальчика. Впоследствии мам и новорождённых госпитализировали.

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