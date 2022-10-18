Свыше 13 тысяч обращений поступило в “скорую” на прошлой неделе

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С 10 по 16 октября в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 13 517 обращений. В медучреждения были доставлены 5373 пациента, из которых 1224 – дети.

Бригады врачей оказали первую помощь в следующих ситуациях: 3119 случаев обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 67 пациентов с инфарктом, 1873 обращения, связанных с неврологическими проблемами, в том числе 235 пациентов с инсультом.

Кроме того, в “скорую” обратился 1761 пациент с проблемами дыхательных путей, в том числе 948 детей. Было также зарегистрировано более 1300 травм различной степени тяжести, 298 – у детей.

На прошлой неделе на дорогах страны произошло 75 аварий, в результате которых пострадали 103 человека. После оказания первой медицинской помощи был госпитализирован 91 пациент, в том числе 16 несовершеннолетних.

За отчётный период была оказана помощь 52 пациентам с отравлениями. Из них: 20 отравлений лекарствами, 8 – грибами, 6 – угарным газом. Кроме того, у 5 пациентов проявилась аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока, после приёма лекарств.

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